«Энергоатом» хочет на 70% использовать украинское оборудование при достройке энергоблоков ХАЭС

Об этом во время круглого стола сообщил президент «Энергоатома» Юрий Недашковский.

«Наша задача – не менее 70% украинской локализации при достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС», – сказал он.

По словам Недашковского, концептуальные технические решения для использования украинского оборудования согласованы с Государственной инспекцией ядерного регулирования, Министерством энергетики и угольной промышленности, а также Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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Президент «Энергоатома» отметил, что необходимо еще подготовить ряд согласовательных документов в Кабинет министров с последующей передачей в парламент.

Недашковский рассказал, что при достройке двух энергоблоков могут использоваться отечественные предприятия арматуростроения, трубостроения, а также другие энергетические компании.

Как сообщал УНИАН, по информации президента компании Westinghouse в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Ива Браше, которую он озвучил в сентябре, эта американско-японская компания может принять участие в достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции, если такая просьба будет направлена с украинской стороны.

В августе президент оператора всех действующих атомных станций Украины компании «Энергоатом» Недашковский сообщил, что Украина отказывается от услуг российской компании «Росатом» в достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС из-за отсутствия со стороны России каких-либо подвижек в реализации этого проекта.

По его словам, с 2005 года Украина приняла множество постановлений, распоряжений и других важных документов для реализации достройки энергоблоков ХАЭС, при этом никаких подвижек с российской стороны не наблюдалось.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что в Кабмине хотят, чтобы АЭС обеспечивали более 65% всей электроэнергии в Украине.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции – покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Проверки и экспертизы, проведенные государственными и независимыми международными экспертами МАГАТЭ, Рискаудит, TACIS, ВАО АЭС, подтверждают высокий уровень безопасности энергоблоков ХАЭС.

Строительство двух энергоблоков Хмельницкой АЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. Строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 - 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости.

В Украине действует 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками. Функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех атомных электростанций страны, возложены на госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», которое является крупнейшим производителем электроэнергии в Украине.