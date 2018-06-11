Для проведения корпоратизации «Энергоатома» необходимы законодательные изменения – глава компании

Законодательные изменения необходимы и для создания наблюдательного совета компании.

Корпоратизация Национальной атомной энергетической компании «Энергоатом», которая предполагает создание независимого наблюдательного совета и переход от госпредприятия к акционерному обществу, требует внесения изменений в действующие законодательство.

Об этом журналистам сообщил президент «Энергоатома» Юрий Недашковский.

«Процесс корпоратизации завис между первым и вторым этапом. Первый этап – это анализ законодательной базы. Советники Европейского банка (ЕБРР) нашли целый ряд законодательных сложностей, в которые нужно вносить изменения. Нужно вносить изменения в Закон «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности», в котором говорится, что все ядерные материалы - это государственная собственность. Пока мы унитарное госпредприятие, это не создает для нас проблем… там много коллизий, но это не мешает работать эксплуатирующей организации, однако, как только мы становимся акционерным обществом и не вносим соответствующие изменения, мы лишаемся права вырабатывать электроэнергию из этих материалов», - сказал Недашковский.

Также он сообщил, что изменения необходимо внести и в порядок формирования уставного фонда.

«Второе изменение необходимо внести в порядок формирования уставного фонда. Если бы мы по сегодняшнему законодательству сформировали уставный фонд, у нас бы получилось минус 20 миллиардов…, то есть нужно вносить изменение, чтобы разрешить в уставный фонд включать все имущество, а у нас это запрещено», - отметил он.

Недашковский также сообщил, что законодательные изменения необходимы и для создания наблюдательного совета компании.

«Мы хотим корпоратизации компании, но в разумном понимании корпоратизации. Мы не хотим корпоратизацию, в результате которой мы не сможем использовать ядерное топливо, и мы не хотим корпоратизацию, в результате которой мы потеряем любую инвестиционную привлекательность. Сейчас у нас основных фондов более 160 миллиардов, а в результате корпоратизации станет минус 20 миллиардов», - резюмировал глава компании.

Как сообщал УНИАН, в июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о корпоративном управлении в госкомпаниях, который предусматривает проведение корпоратизации, в частности, создание наблюдательных советов. Предполагается, что эти меры позволят изолировать госпредприятия от политического влияния и упростят доступ компаний к международному рынку капитала.

В конце апреля 2017 года компания Deloitte, которую Европейский банк реконструкции и развития выбрал консультантом для «Энергоатома», представила начальный отчет о реализации проекта по корпоратизации компании. Согласно этому отчету, процесс корпоратизации будет проведен в три этапа: первый – это изучение и оценка существующей законодательной базы, второй – разработка дорожной карты и третий – определение роли совета директоров, наблюдательного совета компании, построение системы финансового контроля.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.