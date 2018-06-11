"Энергоатом" сократил доход от реализации электроэнергии

За указанный период доля компании в производстве электроэнергии в Украине составила 49,2%.

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в январе-мае 2018 года сократило доход от реализации электроэнергии, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, на 0,8% – до 20,73 миллиарда гривень, говорится в отчете компании.

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Согласно документу, расчеты Оптового рынка электроэнергии за отпущенную "Энергоатомом" электроэнергию по состоянию на конец мая 2018 года составили 20,012 миллиарда гривень (96,5%).

Сообщается также, что задолженность госпредприятия "Энергорынок", оператора Оптового рынка электроэнергии Украины, перед "Энергоатомом", с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии, составляет 11,596 миллиарда гривень.

В январе-мае 2018 года компанией было выработано 33,538 миллиарда кВт-ч электроэнергии. За 5 месяцев этого года доля "Энергоатома" в объеме производства электроэнергии в Украине составила 49,2%.

Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" в январе-апреле 2018 года увеличил доход от реализации электроэнергии на 1,6% – до 17,096 миллиарда гривень, при этом производство электроэнергии составило 27,627 миллиарда кВт-ч.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.