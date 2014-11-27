В ОПЕК не договорились о снижении добычи нефти, цены на Brent упали ниже $72
Котировки фьючерсов на нефть марки Brent стремительно провалились на новостях о том, что объединение стран-экспортеров нефти ОПЕК не договорилось о снижении добычи.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Bloomberg.
Дневная норма добычи, по договоренности сторон, осталась на уровне 30 млн баррелей в сутки.
AFP цитирует представителя Венесуэлы Рафаэля Рамиреса, который сообщил, что решение относительно квот было принято странами-участницами единогласно.
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Ранее именно Венесуэла настаивала на снижении уровня добычи. Пока неизвестно, какие компенсаторы были ей предложены.
По словам министра нефти Саудовской Аравии Али ан-Нуайми, ОПЕК "приняла великое решение и продемонстрировала великое единение".
По данным РБК Украина, по состоянию на 18:29 стоимость Brent на бирже ICE Futures составляла 71,52 долл. за баррель.
Напомним, перед встречей ОПЕК нефть подешевела до четырехлетнего минимума.