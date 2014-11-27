Цена на нефть марки WTI на бирже Нью-Йорка упала до 69 долларов

Это обещание снизило стоимость фьючерсов на нефть на 8% до 69 долларов за баррель, передает Зеркало недели со ссылкой на TIME.

Американское издание называет такое подешевление "настоящим подарком на День благодарения", который сегодня празднуют в США.

Читайте такжеСегодня ОПЕК определит ближайшее будущее мирового рынка нефти

"Нефть не была такой дешевой с августа 2009 года. За осенний период цены упали на 30% и на 13% на протяжении ноября", - говорится в статье.

Ранее УНИАН сообщал, что в ОПЕК не договорились о снижении добычи нефти, поэтому цены на Brent упали ниже $72.