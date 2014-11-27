Цена на нефть марки WTI на бирже Нью-Йорка упала до 69 долларов
20:19, 27 ноября 2014Энергетика
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После того как в ОПЕК договорились и дальше продавать 30 миллионов баррелей нефти ежедневно, цены на нее в мире резко упали.
REUTERS
Это обещание снизило стоимость фьючерсов на нефть на 8% до 69 долларов за баррель, передает Зеркало недели со ссылкой на TIME.
Американское издание называет такое подешевление "настоящим подарком на День благодарения", который сегодня празднуют в США.
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"Нефть не была такой дешевой с августа 2009 года. За осенний период цены упали на 30% и на 13% на протяжении ноября", - говорится в статье.
Ранее УНИАН сообщал, что в ОПЕК не договорились о снижении добычи нефти, поэтому цены на Brent упали ниже $72.
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