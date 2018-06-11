Порошенко 12 июня в Турции примет участие в запуске Трансанатолийского газопровода

Программой визита предусмотрен ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами иностранных государств.

Президент Украины Петр Порошенко 12 июня посетит с рабочим визитом Турецкую Республику.

Как сообщила пресс-служба главы Украинского государства, цель визита - участие Порошенко в церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода из Азербайджана в Турцию (TANAP).

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"Визит осуществляется по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Программой визита предусмотрен ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами иностранных государств", - сообщили в пресс-службе.