Порошенко 12 июня в Турции примет участие в запуске Трансанатолийского газопровода

21:53, 11 июня 2018
Энергетика
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Визит осуществляется по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана / фото president.gov.ua

Как сообщила пресс-служба главы Украинского государства, цель визита - участие Порошенко в церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода из Азербайджана в Турцию (TANAP).

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"Визит осуществляется по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Программой визита предусмотрен ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами иностранных государств", - сообщили в пресс-службе.

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Теги: #Порошенко#Эрдоган#газопровод