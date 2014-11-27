Минэнерго завтра прекращает работу энергетических предприятий в зоне АТО

Министерство энергетики и угольной промышленности с 28 ноября 2014 года прекращает производственную и финансово-хозяйственную деятельность госпредприятий относящихся к сферы управления Минэнерго которые расположены в зоне осуществления АТО.

Об этом говорится в приказе министерства №841 от 25 ноября.

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"С 28 ноября 2014 года прекратить производственную и финансово-хозяйственную деятельность государственных предприятий, учреждений, организаций и объединений, относящихся к сфере управления Минэнергоугля, и хозяйственных обществ, в отношении которых Минэнергоугля осуществляет управление корпоративными правами государства, которые находятся в зоне осуществления антитеррористической операции", - сказано в приказе.

Документ обязывает руководителей предприятий переместить предприятия из населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют в полном объеме свои полномочия в населенные пункты, на территории которых органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме.

Также руководители предприятий должны эвакуировать работников (с их согласия) и эвакуировать имущество и документы в случае возможности.

Напомним, в Донецкой области в октябре угледобыча упал на 64%.