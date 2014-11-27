Оптовые цены на импортное топливо снизились в течение недели на 450 - 650 гривень за тонну

Об этом сообщается на сайте ГП "Госвнешинформ"

"В начале текущей недели (24-25 ноября) основные предложения бензина А-95, в зависимости от страны происхождения находились в диапазоне 21,6-24,6 тысяч гривень за тонну, а ГП по 17,5-18,3 тысяч гривень за тонну", - сообщил начальник отдела топливно-энергетических рынков ГП "Госвнешинформ" Олег Мельник.

Также он отметил, что согласно прайс-листу Кременчугского НПЗ (26 ноября по сравнению с 19 ноября), стоимость бензина А-95 и А-92 снизилась на 300 гривень за тонну до 21,35 тысячи гривень за тонну и 21,25 тысячи гривень за тонну соответственно, а стоимость ДТ снизилась на 800 гривен до 18 тысяч гривень за тонну.

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"За последнюю неделю оптовые цены на импортное топливо в среднем снизились на 450-650 гривень за тонну. В начале текущей недели основные предложения бензина А-95 в зависимости от страны происхождения находились в диапазоне 21,6-24,6 тысяч гривень за тонну, а ГП по 17,5-18,3 тысяч гривень за тонну", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что за отчетную неделю в розничной сети стоимость бензина А-95 не изменилась, ГП снизилось в среднем на 0,02 гривни за литр, а СПБТ подешевел на 0,29 гривни за литр (25 ноября по сравнению с 18 ноября).

"Учитывая относительную стабильность и укрепление гривни к доллару, а также текущее снижение оптовых цен на нефтепродукты на внутреннем рынке Украины, можно ожидать стабилизацию цен на АЗС Украины в нижнем ценовом сегменте и снижение цен в верхнем", - считает Мельник.

Ранее УНИАН сообщал, что цены на 95-й бензин в Украине опустились ниже 16 гривень.