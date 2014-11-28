РФ увеличит тарифы на прокачку нефти на 6,75% с 2015 года

Об этом говорится в сообщении Федеральной службы по тарифам (ФСТ), сообщает Reuters.

В нем уточняется, что плата за транспортировку нефти в Азию по нефтепроводу Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО) вырастет с января 2015 года на 7,5%

Ранее Транснефть заявляла о намерении увеличить стоимость прокачки с 1 января 2015 года на 5,4%.

Аналитик Small Letters Виталий Крюков говорит, что на фоне обесценения рубля, подешевевшего по отношению к доллару с начала года более чем на треть, нефтяники практически не почувствуют рост рублевого тарифа Транснефти, поскольку доход от экспорта нефти они получают в иностранной валюте.

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По словам аналитика, более существенный рост тарифа на восточном направлении в сравнении со средним показателем по системе даст возможность Транснефти увереннее расширять ВСТО.

"Транснефть сделала упор на восток, они сами видят, что на западе меньше объемов стало, а в сторону востока побольше, поэтому и тариф для ВСТО выше", - сказал источник в одной из нефтяных компаний

В 2012 году власти, боясь возможного роста цен на бензин в год президентских выборов, позволили повысить стоимость прокачки по системе Транснефти только раз - на 5,5%, и этот тариф действовал весь 2013 год.

В 2014 году индексация тарифов Транснефти также не проводилась.

При этом в 2011 году стоимость услуг Транснефти повышалась дважды - на 2,85% и 5,0%, а в 2010 году - трижды и намного значительнее: на 15,9%, затем на 3,3%, и, наконец, на 9,9%.

В марте 2014 года правительство согласилось увеличить тарифы Транснефти в 2015-2017 годах, но ограничило рост 90% от уровня инфляции.