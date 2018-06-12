"Нафтогаз" с начала года уплатил в бюджет более 53 миллиардов

Поступления от предприятий группы составили около 18,4% совокупного дохода госбюджета за 5 месяцев 2018 года.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в январе-мае 2018 года уплатила в государственный бюджет около 53,5 миллиарда гривень налогов.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По оперативным данным за пять месяцев этого года группа "Нафтогаз" выплатила в государственный бюджет около 53,5 миллиарда гривень налогов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что поступления от предприятий группы составили около 18,4% совокупного дохода государственного бюджета за отчетный период.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз" в 2017 году уплатил в госбюджет более 100 миллиардов гривень налогов и дивидендов. В прошлом году госхолдинг увеличил чистую прибыль на 48% - до 39,3 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.