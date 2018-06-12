Норвегия намерена построить на Черкащине две солнечные электростанции

Общий объем капиталовложений по проектам оценивается в 85 миллионов евро.

Норвежская энергокомпания Scatec Solar намерена в 2018 году начать строительство дух солнечных электростанций в Черкасской области общей мощностью 83 МВт, сообщает пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, компания планирует строительство двух станций мощностью 33 МВт и 50 МВт на арендованной у местных властей земле.

Общий объем капиталовложений по проектам оценивается в 85 миллионов евро.

Как сообщал УНИАН, ввод в эксплуатацию новых мощностей возобновляемой энергетики, работающих по "зеленому" тарифу, в Украине в 2017 году увеличился в 2,1 раза по сравнению с 2016 годом – до 257 МВт.

К концу 2017 года общая установленная мощность возобновляемых источников энергии в Украине составила почти 1375 МВт.

1 октября 2014 года Кабинет министров утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2020 года, который предусматривает увеличение доли возобновляемых источников в общем балансе генерации электроэнергии с около 1% до 11%.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются «зеленые» тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.

Справка УНИАН. Scatec Solar – норвежская компания, которая уже построила и эксплуатирует СЭС мощностью 322 МВт в Чехии, ЮАР, Руанде, Гондурасе, Иордании и имеет около 1092 МВт в стадии строительства.