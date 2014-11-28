В Москве признали, что нефть в ближайшие годы будет стоить ниже $80

Решение ОПЕК не снижать квоты означает, что проблема избыточного предложения на мировом рынке нефти быстро решена не будет, сообщил журналистам директор департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина РФ Максим Орешкин, передает ТАСС.

"Мы уже видим в последние дни, что отсутствие решительности ОПЕК в вопросе ограничения объемов добычи привела к дальнейшему негативному давлению на нефтяные котировки", - отметил Орешкин.

По его словам, рынок остается в состоянии избыточного предложения, и текущее решение означает, что быстро эта проблема решена не будет.

Читайте такжеЦена на нефть марки WTI на бирже Нью-Йорка упала до 69 долларовОрешкин считает, что в таких условиях для России "даже сценарий $80 за баррель в ближайшие годы уже можно оценивать как умеренно-оптимистичный".

"Эта ситуация в очередной раз подтверждает нашу позицию, что бюджетная политика России должна адаптироваться к новым ценам на нефть, которые могут остаться (на достаточно низком уровне) на продолжительный период времени. Среднесрочная адаптация означает более жесткий подход к государственным расходам и их возможную оптимизацию", - сказал Орешкин.