Нефть продолжает дешеветь после решения ОПЕК не снижать ее добычу

Цены на нефть продолжают снижаться после резкого падения в четверг, когда ОПЕК решила не сокращать добычу, сообщает Reuters.

К 8.35 МСК фьючерсы на Brent подешевели на $0,47 до $72,11 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $5,15 до $68,54. В четверг цена Brent упала на $5,17, с начала ноября этот эталон подешевел на 15 процентов и завершит месяц сильнейшим спадом с ноября 2008 года.

Лидер Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Саудовская Аравия на совещании в четверг воспрепятствовала попыткам более бедных участников группы ограничить добычу сырья в надежде поддержать падающие цены. Таким образом, картель отказался от попыток повлиять на рынок, говорится в отчете банка Societe Generale.

"Вместо этого сам рынок - иными словами, цены - станет механизмом стабилизации рынка. Невозможно переоценить значимость этой перемены для рынка нефти", - говорится в отчете.

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро сказал после объявления решения ОПЕК, что его страна продолжит призывать к сокращению добычи, пока цены не вернутся к $100 за баррель.