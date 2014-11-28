Глава «Энергоатома» настаивает на скорейшей корпоратизации компании

«Энергоатом» - единственная компания в мире, которая является государственным унитарным предприятием. Даже в коммунистическом Китае три компании (эксплуатирующие АЭС) - корпорации со 100% собственностью акций у государства», - сказал Недашковский во время круглого стола.

По его словам, решение относительно корпоратизации компании принималось еще в начале 2000-ных годов. В этом году они были подтверждены парламентом и подписаны президентом Петром Порошенко.

«Корпоратизация - это требования времени. Мы не можем больше быть в такой архаичной форме, которая перекочевала со времен Cоветского Cоюза и за 23 года не менялась», - добавил президент «Энергоатома».

Он отметил, что без корпоратизации «Энергатом» не может создавать дочерних предприятий, а также совместных предприятий с мировыми компаниями отрасли, что позволило бы увеличить объемы производимого в Украине оборудования, которое можно экспортировать. Кроме того компания не имеет возможности выводить из своей собственности непрофильные активы.

Недашковский уточнил, что компания может работать только по трем видам договоров, что значительно снижает ее возможности.

«Как на новое ядерное строительство привлечь инвестиции, если мы сейчас непонятная форма для всех потенциальных кредиторов? Никто не знает, что такое государственное унитарное предприятие. В их понимании это что-то очень похожее на казенное, то, что очень плохо управляется с точки зрения стабильности, где непонятно кто принимает решения, и неизвестно, как долго они будут иметь силу», - отметил глава госкомпании.

По его словам, специалисты «Энергоатома» разработали проект закона, предполагающий корпоратизацию компании со 100-ным сохранением собственности акций, но с возможностью привлечь инвестиции за счет продажи части акций или дополнительной эмиссии.

При этом руководитель госкомпании уточнил, что в законопроекте предусмотрено, что владеть акциями не должны лица и компании, относительно, которых действуют международные санкции, а также страны-агрессоры.

Недашковский сообщил, что этот законопроект еще не рассматривался в парламенте и находится на стадии обсуждения. При этом возможно, что в него будут внесены дополнительные правки для совершенствования документа.

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Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

«Энергоатом» по итогам 2013 года увеличил чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 31% - до 4,076 млрд грн с 3,106 млрд грн.

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