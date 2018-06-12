Украина сможет получать газ через новый газопровод - Порошенко
Украина сможет получать газ из Трансанатолийского газопровода (TANAP), соединяющего Азербайджан, Турцию, Сербию и страны ЕС, транзитом через Болгарию и Румынию.
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Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter.
"Украина сможет получать газ из Трансанатолийского газопровода (TANAP) через Болгарию и Румынию", - написал глава государства.
Также президент, участвовавший в церемонии запуска в эксплуатацию нового газопровода, подчеркнул, что Украина полностью поддерживает проект TANAP, который позволит повысить энергетическую безопасность Европы.
"Отныне целый регион получит большую безопасность и лучшие энергетические перспективы. Ведь как мы видим на протяжении последних лет, РФ злоупотребляла энергетическими ресурсами. Проект "Северный поток-2" - пример такого давления. TANAP - энергетическая безопасность, в том числе Европы. Украина полностью поддерживает проект TANAP. Это энергетическая безопасность, в том числе и для нашего государства - конкурентоспособность и диверсификация газовых поставок в Украину", - отметил Порошенко.
Справка УНИАН. Трансанатолийский газопровод (TANAP) - газопровод из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод.
Газопровод, стоимостью 9,2 миллиарда долларов, предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. Его строительство началось в марте 2015 года.
Україна зможе отримувати газ з Транс-анатолійського газопроводу (TANAP) через Болгарію і Румунію. pic.twitter.com/Qt8sSz3BPU— Петро Порошенко (@poroshenko) 12 червня 2018 р.