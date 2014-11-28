Британский суд отказал "Роснефти" в приостановке санкций

Административный суд Лондона, входящий в состав Высокого суда, в четверг, 27 ноября, вынес решение по ходатайству «Роснефти» не в пользу компании.

Об этом РБК сообщила официальный представитель Министерства по делам бизнеса Великобритании. Британские адвокаты «Роснефти» просили суд приостановить Приказ об экспортном контроле (Export Control Order), подписанный министром по делам бизнеса, предпринимательства и энергетики 5 ноября.

Приказ вводит уголовную ответственность за нарушение санкций ЕС против российского нефтяного сектора на территории Соединенного Королевства или британскими лицами где бы то ни было. Теперь акт вступит в силу, как и планировалось, 29 ноября 2014 года.

«Мы приветствуем решение Высокого суда. Министерство вынуждено отказаться от дальнейших комментариев в преддверии полноценного судебного рассмотрения дела в следующем году», – сказала представитель ведомства. По телефону административного суда в четверг вечером никто не ответил.

«Роснефть» оспаривает легальность приказа о контроле за соблюдением санкций ЕС и хотела, чтобы суд в качестве обеспечительной меры заблокировал его введение в действие. Приказ, в частности, вводит наказание – штрафы и/или лишение свободы сроком до двух лет – за нарушение санкций ЕС, введенных в сентябре.

Тогда Совет ЕС ввел запрет на оказание сопутствующих услуг при разведке и добыче нефти на глубоководных, арктических и сланцевых месторождениях в России. Под запрет попали бурение, опробование скважин, каротаж и заканчивание скважин и поставка специализированных плавучих установок.

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В материалах на сайте Высокого суда указано дело нефтяной компании «Роснефть» против Министерства финансов Великобритании. Представитель Минфина пояснил РБК, что вынесенное решение затрагивает казначейство, МИД и Министерство по делам бизнеса, но в данном случае профильной стороной является последнее.

По данным агентства Press Association, которое в среду анонсировало решение суда, «Роснефть» заявляла, что британские постановления вслед за санкционными законами ЕС «пронизаны неопределенностью». Категории «глубоководный», «арктический» и «сланцевый нефтяной проект» не определены

Категории «глубоководный», «арктический» и «сланцевый нефтяной проект» не определены однозначно, в частности, не ясно, понимается ли под Арктикой зона в пределах Северного полярного круга или только арктические моря.

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По данным отраслевого портала Energy Voice, судья в четверг согласился с тем, что положения закона «могли бы быть более точными и ясными», но этого недостаточно, чтобы удовлетворить ходатайство «Роснефти».

«Роснефть» на слушании в суде представлял авторитетный адвокат-барристер Пушпиндер Сайни из Blackstone Chambers, который аргументировал, что британские санкционные постановления нарушают принцип правовой определенности – один из основополагающих принципов права. Представитель Blackstone Chambers отказался говорить на тему судебного решения, сославшись на инструкции клиента.

«Роснефть» отказалась от комментариев.

В Великобритании санкционные постановления Евросоюза имеют прямую силу. Однако за приведение санкций в исполнение отвечают национальные правительства, и каждая страна ЕС имеет право ужесточать контроль за исполнением. Британское правительство квалифицирует нарушение санкций ЕС в отношении России, Крыма и Севастополя как уголовно наказуемое деяние.