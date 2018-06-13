«Укрэнерго» планирует в течение 5 лет полностью автоматизировать работу половины своих подстанций

Компания намерена ежегодно инвестировать более 50 млн евро во внедрение передовых информационных технологий.

Государственная компания «Укрэнерго», оператор объединенной энергосистемы Украины, планирует в течение 5 лет автоматизировать работу половину своих подстанций, сообщил исполняющий обязанности главы компании Всеволод Ковальчук в ходе Второй региональной конференции SEERC 2018 «Энергетическая безопасность и инновации».

«Мы полностью изменим вид нашей компании в течение следующих пяти лет, что предусматривает также автоматизацию половину подстанций – около 50 наших подстанций будут полностью автоматизированы…», - сказал Ковальчук.

Он подчеркнул, что внедрение передовых информационных технологий является одним из приоритетов компании на ближайшие годы.

«Каждый год мы планируем инвестировать более 50 млн евро в информационные технологии», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, «Укрэнерго» оценивает объем необходимых инвестиций в 2019-2021 годах для модернизации энергосистемы Украины в 52 млрд грн.

В мае 2017 года «Укрэнерго» приняло стратегию развития на ближайшие 10 лет, предусматривающую интеграцию компании в Европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). 28 июня 2017 года компания подписала соглашение о присоединении Украины к энергетической системе Европы. Это соглашение вступило в силу с 7 июля прошлого года.