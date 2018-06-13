"Укрнафта" за апрель уплатила почти 607 миллионов гривень ренты
Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" за апрель этого года уплатила 606,6 миллиона гривень ренты за добычу нефти и газа, из этой суммы 30,3 миллиона гривень были направлены в местные бюджеты.
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Об этом сообщает пресс-служба компании.
"За апрель 2018 года "Укрнафта" уплатила в государственный и местные бюджеты всех уровней 606,6 миллиона гривень рентной платы за пользование недрами по обязательствам. Согласно закрепленному в законодательстве механизму распределения рентной платы за добычу нефти и газа, 30,3 миллиона гривень поступило в областные, районные и местные бюджеты разных уровней", - сообщили в компании.
Согласно сообщению, самые значительные поступления получили общины и областные бюджеты Сумской (12,9 миллиона гривень), Ивано-Франковской (6,9 миллиона гривень), Полтавской (4,8 миллиона гривень) и Черниговской (2,9 миллиона гривень) областей.
"По предварительным оценкам, в 2018 году "Укрнафта" выплатит около 5,5 миллиарда гривень ренты, следовательно, в бюджеты областей, районов и общин должны поступить около 270 миллионов гривень", - добавили в компании.
Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года был внесен ряд изменений в Налоговый кодекс. Одним из них стало обязательное отчисление в местные бюджеты 5% ренты, которую платят нефтегазовые компании (95% и в дальнейшем будет поступать в госбюджет). Механизм распределения ренты дает возможность общинам получить часть доходов от добычи нефти и газа.
Так, в январе "Укрнафта" уплатила 652,5 миллиона гривень ренты, из которых 32,6 миллиона гривень было направлено в местные бюджеты.
Несмотря на инициативы компании и полное выполнение текущих налоговых обязательств, "Укрнафта" сталкивается с рядом препятствий, которые мешают нарастить добычу и увеличить уплату налогов. По словам ее главы Марка Роллинса, Государственная служба геологии и недр умышленно и незаконно отказывает компании в продлении периода действия спецразрешений на добычу нефти и газа. Из-за подобных действий компания потеряла существенные объемы добычи и импульс к ее наращиванию.
Также Госгеонедр не дала возможности "Укрнафте" участвовать в конкурсе на получение разрешения на добычу нефти на одном из крупнейших месторождений в Полтавской области, и неправомерно передала его компании "Аркона Газ-Энергия", владельцев которой связывают с окружением президента Петра Порошенко.
Справка УНИАН. "Укрнафта" - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.
Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (г. Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.