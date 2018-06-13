"Укрнафта" за апрель уплатила почти 607 миллионов гривень ренты

Всего в 2018 году "Укрнафта" планирует уплатить около 5,5 миллиарда гривень ренты, при этом на местный уровень уйдет 270 миллионов гривень.

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" за апрель этого года уплатила 606,6 миллиона гривень ренты за добычу нефти и газа, из этой суммы 30,3 миллиона гривень были направлены в местные бюджеты.

Читайте также"Укрнафта" перешла к реализации газа на открытых аукционах

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"За апрель 2018 года "Укрнафта" уплатила в государственный и местные бюджеты всех уровней 606,6 миллиона гривень рентной платы за пользование недрами по обязательствам. Согласно закрепленному в законодательстве механизму распределения рентной платы за добычу нефти и газа, 30,3 миллиона гривень поступило в областные, районные и местные бюджеты разных уровней", - сообщили в компании.

Согласно сообщению, самые значительные поступления получили общины и областные бюджеты Сумской (12,9 миллиона гривень), Ивано-Франковской (6,9 миллиона гривень), Полтавской (4,8 миллиона гривень) и Черниговской (2,9 миллиона гривень) областей.

"По предварительным оценкам, в 2018 году "Укрнафта" выплатит около 5,5 миллиарда гривень ренты, следовательно, в бюджеты областей, районов и общин должны поступить около 270 миллионов гривень", - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года был внесен ряд изменений в Налоговый кодекс. Одним из них стало обязательное отчисление в местные бюджеты 5% ренты, которую платят нефтегазовые компании (95% и в дальнейшем будет поступать в госбюджет). Механизм распределения ренты дает возможность общинам получить часть доходов от добычи нефти и газа.

Так, в январе "Укрнафта" уплатила 652,5 миллиона гривень ренты, из которых 32,6 миллиона гривень было направлено в местные бюджеты.

Несмотря на инициативы компании и полное выполнение текущих налоговых обязательств, "Укрнафта" сталкивается с рядом препятствий, которые мешают нарастить добычу и увеличить уплату налогов. По словам ее главы Марка Роллинса, Государственная служба геологии и недр умышленно и незаконно отказывает компании в продлении периода действия спецразрешений на добычу нефти и газа. Из-за подобных действий компания потеряла существенные объемы добычи и импульс к ее наращиванию.

Также Госгеонедр не дала возможности "Укрнафте" участвовать в конкурсе на получение разрешения на добычу нефти на одном из крупнейших месторождений в Полтавской области, и неправомерно передала его компании "Аркона Газ-Энергия", владельцев которой связывают с окружением президента Петра Порошенко.

Справка УНИАН. "Укрнафта" - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (г. Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.