"Нафтогаз" может отключить газ 130 населенным пунктам

Это может произойти, если в тарифе на газ не будет предусмотрена плата за использование газораспределительных систем "Нафтогаза", который не получает оплаты за их эксплуатацию от облгазов.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" может отключить от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях страны, если в тарифе на газ не будет предусмотрена плата компании за использование ее газораспределительных систем.

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Об этом говорится в письме руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

В письме сообщается, что "Нафтогаз" является собственником объектов газораспределительных систем совокупной стоимостью 588 миллионов гривень, однако не может получать оплату за их эксплуатацию от облгазов.

Причиной такой ситуации является "Кодекс газораспределительных систем", который был утвержден Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в сентябре 2015 года.

Данным кодексом утверждено три шаблона договоров об эксплуатации сетей, но ни в одном из них не предусмотрено установление оплаты компании за сети. В связи с этим "Нафтогаз" утвердил условия договора на эксплуатацию газораспределительных систем, которые по форме, порядку и размеру платы за эксплуатацию являются аналогичными договору, утвержденному постановлением Кабмина №95 от 21 февраля 2017 года.

Договоры в редакции "Нафтогаза" были переданы всем облгазам, но большинство отказались их подписывать.

В свою очередь НКРЭКУ отказалась включить в тариф расходы на оплату эксплуатации сетей для "Донецкоблгаза", компании, которая заключила договор в редакции "Нафтогаза", указав в качестве причины несоответствие договора "Кодексу газораспределительных систем".

"Позиция регулятора приводит к тому, что прибыль от использования имущества газораспределительных систем может получать только государство, а это является дискриминацией других собственников и прямым нарушением Конституции Украины в части принципа равенства всех форм собственности…Сложившаяся ситуация подталкивает компанию к принятию мер, направленных на пресечение незаконного использования ее имущества путем проведения консервации собственных объектов газораспределительных систем. Это может привести к отключению от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях", - говорится в письме.

В компании подчеркивают необходимость ускорить в целом решение вопроса о законодательном урегулировании платного использования газораспределительных систем.

"В этом контексте необходимо срочно доработать правительственный законопроект №6716, рассмотрение которого по непонятным причинам было отозвано в сентябре 2017 г. Учитывая изложенное, просим вас дать соответствующее поручение Минэнергоугля о необходимости проведения согласованной работы по вопросам формирования и реализации государственной политики в данной сфере, а также обратиться к НКРЭКУ по вопросу неотложного внесения изменений в "Кодекс газораспределительных систем", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, закон "О рынке природного газа", который регламентирует внедрение рыночных принципов на рынке газа, был принят в 2016 году и вступил в силу с 1 октября прошлого года.

Согласно этому документу, ГРС должны быть взяты в аренду компаниями-операторами, а не использоваться на условиях договоров ответственного ведения. Отмечается, что эти договоры были введены постановлением Кабмина №770 от 20 августа 2012 года, которое уже отменено.

По информации народных депутатов, которые выступили инициаторами принятия законопроекта о переходе к аренде ГРС и установлении платы за аренду, возможные поступления в бюджет 2017 года в случае введения арендной платы составят более 700 миллионов гривень.

21 февраля 2017 года Кабмин утвердил проект типового договора аренды ГРС и примерного договора эксплуатации этих сетей, которые необходимы для последующей передачи ГРС в аренду компаниям-облгазам, а также поручил Фонду госимущества и Минэнергоугля провести инвентаризацию этих активов до конца 2018 года.

12 июля правительство поддержало и направило в Верховную Раду проект закона, который снимает запрет на концессию и аренду газораспределительных систем (ГРС) или их составляющих, владельцем которых является государство.