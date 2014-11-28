Луганская ТЭС остановилась из-за технической неисправности

Как говорится в сообщении пресс-службы областной государственной администрации, в 6:30 13-й блок ТЭС в Счастье остановился из-за технологической неисправности. Из-за этого была отключена часть потребителей Луганской области.

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Справка УНИАН. Луганская ТЭС (город Счастье Луганской области) - тепловая электростанция с общей установленной мощностью 1360 МВт. Входит в крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым.

Бойцы АТО на страже Луганской ТЭС