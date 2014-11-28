Минэнергоугля проверяет «Нафтогаз» в рамках дела о закупке скандальных "вышек Бойко"

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины выполняет внеплановый аудит государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» в целях проверки закупок в 2010-2011 годах буровых вышек для «Черноморнефтегаза» на 6,443 млрд грн, которая происходила, когда руководителем Минэнерго являлся Юрий Бойко, чье имя связывают со скандалами при закупке буровых.

Как говорится в приказе министерства №837 от 25 ноября, в период с 26 ноября по 8 декабря текущего года будет оценена законность предоставления «Черноморнефтегазу» двух беспроцентных кредитов на покупку плавучих буровых установок.

«Цель: определение степени соблюдения законодательства, нормативных документов при принятии решений НАК «Нафтогаз Украины» в течение 2010-2011 годов о предоставлении компании «Черноморнефтегаз» двух беспроцентных займов на приобретение двух самоподъемных плавучих буровых установок на общую сумму 6,443 млрд грн», - говорится в документе.

Соответствие решение Минэнергоугля приняло на основании обращения следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины 18 ноября.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту завладения неустановленными лицами, действовавшими от имени должностных лиц "Черноморнефтегаза", государственными средствами в сумме 400 млн долларов под видом закупки вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе.

По информации ГПУ в данном производстве бывший вице-премьер-министр Украины, экс-министр энергетики Юрий Бойко является свидетелем.

Кроме того, ГПУ начала уголовное производство по факту завладения должностными лицами Минэнергоугля по предварительному сговору со служащими НАК "Нафтогаз Украины" и "Черноморнефтегаз" государственными средствами на сумму свыше 200 млн гривен.

Установлено, что в марте и октябре 2011 года при проведении закупок самоподнимающихся плавучих буровых установок должностными лицами были допущены грубые нарушения тендерных процедур, в результате чего произошло незаконное расходование государственных средств в особо крупных размерах.

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Справка УНИАН. В 2011 году "Черноморнефтегаз", находившийся в подчинении Минэнерго, которое возглавлял Бойко, приобрел буровую платформу сингапурского производства не напрямую у завода Keppel, а через посредника - британскую фирму Highway Investments Processing - за 400 млн долл., дороже чем у производителя. Цена покупки была выше среднемировой на 150 млн долларов. Вторая вышка также была куплена не у производителя.

Закупленные буровые называют "вышками Бойко" в честь министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко.

В настоящее время Бойко (бывший член Партии Регионов) возглавляет партию "Оппозиционный блок".

«Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. После оккупации Крыма Россией в марте 2014 года "Черноморнефтегаз" украинскими властями не контролируется.