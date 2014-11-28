«Роснефть» готовится к ценам на черное золото ниже 60 долларов

Такое мнение высказал глава «Роснефти» Игорь Сечин в интервью австрийскому изданию Die Presse, передает lenta.ru. К этому, по его словам, приведет кризисная ситуация.

«Ряд предприятий долго не выдержат низкой цены на нефть. Кризис приведет к перераспределению рынка. И из-за нетрадиционной добычи в США мы стоим на пороге большого передела», — заявил Сечин, отметив, что «Роснефть» устраивает цена в 60 долларов за баррель.

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«Мы ожидаем, что возможно падение цены до 60 долларов и ниже, но только в течение первого полугодия или, точнее, к концу первого полугодия. Я должен сказать, что "Роснефть" является достаточно гибкой и у нее есть запас. Конечно же, некоторые дорогостоящие проекты мы вынуждены будем отложить», — пояснил он. Потенциал России по сокращению добычи при низкой цене на нефть будет составлять 200-300 тысяч баррелей в сутки.

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При этом он отметил, что существующие отраслевые структуры, такие как Международное энергетическое агентство и секретариат Энергетической хартии, не выполняют свои функции. Их должен заменить международный Совет рынка. «Перспективу имеют не картельные организации, а создание Совета рынка, в который должны быть включены как производители нефти, потребители нефти, так и представители регуляторов», — подчеркнул глава «Роснефти».

По его словам, «потолок» добычи сланцевой нефти будет достигнут к 2025 году. «После объемы добычи будут снижаться, а именно, ввиду ресурсной базы, в той степени, которая нам известна на сегодняшний день. В настоящее время добыча нефти США ускоряет падение цен на нефть, но в будущем снижающаяся добыча приведет к растущим ценам», — уточнил Сечин.

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27 ноября ОПЕК оставила квоты на добычу нефти без изменений на уровне 30 миллионов баррелей в сутки, что соответствует решению, принятому еще в декабре 2011 года. Как сообщил генсек картеля Абдалла Салем аль-Бадри, ОПЕК может снова рассмотреть вопрос о квотах через полгода. Отказ ОПЕК сократить квоты на добычу черного золота привел к тому, что стоимость нефти сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE опустилась ниже 75 долларов за баррель впервые с сентября 2010 года.

Двенадцать стран ОПЕК обеспечивают около 40% поставок нефти на мировой рынок, регулируя объемы механизмом квот. С июня стоимость барреля сорта Brent обвалилась более чем на 30%.