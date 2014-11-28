Министр нефти Кувейта объяснил, почему ОПЕК решила не сокращать добычу

Решение Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранить уровень добычи нефти вызвано опасениями потерять долю на рынке экспорта, заявил в пятницу министр нефти Кувейта Али Салех аль-Омайр, сообщает Прайм.

"Сегодня есть множество конкурентов. ОПЕК добывает 30% от всего мирового производства", - сказал министр в интервью местному спутниковому телеканалу "Аль-Ватан".

"Было невозможно принять решение о сокращении производства, так как эту нишу на рынке могли занять другие, - отметил аль-Омайр. - Таким образом, мы решили, что цены сами установятся в соответствии со спросом и предложением".

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Министр пояснил, что страны-участницы организации решили не терять своих клиентов.

Организация стран-экспортеров нефти на заседании в четверг сохранила квоты на добычу нефти на уровне 30 млн баррелей в сутки. Решение вызвало дальнейшее падение цен на "черное золото".