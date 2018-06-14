«Северный поток-2» убьет конкуренцию на европейском рынке под действием газового шантажа «Газпрома» – «Нафтогаз»

В «Нафтогазе» отметили, что реализация проекта нарушает европейское законодательство и приведет к необратимым последствиям.

Реализация проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» в обход Украины постепенно убьет конкуренцию на европейском газовом рынке под действием газового шантажа российского «Газпрома».

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Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза» со ссылкой на заявление главного коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко в ходе конференции «Русско-украинский газовый спор — последствия для Западной Европы».

«Мы говорим, что правила есть правила. Именно поэтому украинцы начали Революцию достоинства. Мы смотрели на Европу как на регион, где люди действительно серьезно относятся к ценностям. Речь идет не о деньгах, а о верховенстве права, справедливости, достоинстве и о другом. Именно на этом основывалась наша позиция в арбитраже, и именно поэтому мы победили. Теперь мы говорим: реализация проекта «Северный поток-2» нарушает европейское законодательство и приведет к необратимым последствиям и постепенно убьет конкуренцию на европейском газовом рынке под действием газового шантажа «Газпрома», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться к концу 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» отнюдь не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает Европе доступ к новым источникам газа. 5 апреля 2018 года Верховная Рада Украины призвала международное сообщество сделать все возможное для запрета строительства газопровода «Северный поток-2».