Газ из Европы значительно подешевел: в Кабмине раскрыли цены

Средняя цена импортного газа в мае составила 260 долл. за 1 тыс. куб. м. В апреле впервые с мая 2015 года цена превысила отметку в 300 долл.

Средняя цена импортного природного газа в мае 2018 года составила 6806,4 грн, или 260 долл., за 1 тыс. куб. м.

Читайте также«Северный поток-2» убьет конкуренцию на европейском рынке под действием газового шантажа «Газпрома» – «Нафтогаз»

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 мая 2018 года, которая составляет 6806,4 грн, или 260 долл., за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономразвития, средняя таможенная стоимость газа в апреле 2018 года составила 309,9 долл. за 1 тыс. куб. м.