Венесуэла станет первой страной ОПЕК, начавшей покупать нефть

Венесуэла, занимающая мировое первенство по разведанным запасам "черного золота", вынуждена импортировать нефть, чтобы загрузить свои НПЗ.

Венесуэла изучает вопрос переработки нефти из других стран на своих нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы государственной венесуэльской компании PDVSA.

"Компания предлагает план, который позволит в июне перерабатывать около 57 тысяч баррелей иностранной нефти в день. Полученные нефтепродукты в основном будут экспортироваться клиентам из России и Китая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экспорт нефтепродуктов PDVSA в последнее время упал из-за плохого техобслуживания, нехватки запасных частей на заводах и перестройки. Кроме того, часть активов компании в Карибском море перешла по решению суда американской фирме ConocoPhilips, из-за чего возможности PDVSA по транспортировке нефти в Азию уменьшились.

"Никогда ранее государство из ОПЕК не импортировало иностранную нефть для своих НПЗ", - подчеркивает издание.

Как сообщал УНИАН, в начале июня PDVSA сообщила, что не может полностью выполнить свои контракты по поставке нефтепродуктов иностранным компаниям.

В сутки PDVSA должна поставлять клиентам 1,495 миллиарда баррелей, но ее мощностей хватает только на 694 миллиона баррелей/день.