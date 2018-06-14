Венесуэла станет первой страной ОПЕК, начавшей покупать нефть
Венесуэла изучает вопрос переработки нефти из других стран на своих нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).
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Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы государственной венесуэльской компании PDVSA.
"Компания предлагает план, который позволит в июне перерабатывать около 57 тысяч баррелей иностранной нефти в день. Полученные нефтепродукты в основном будут экспортироваться клиентам из России и Китая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экспорт нефтепродуктов PDVSA в последнее время упал из-за плохого техобслуживания, нехватки запасных частей на заводах и перестройки. Кроме того, часть активов компании в Карибском море перешла по решению суда американской фирме ConocoPhilips, из-за чего возможности PDVSA по транспортировке нефти в Азию уменьшились.
"Никогда ранее государство из ОПЕК не импортировало иностранную нефть для своих НПЗ", - подчеркивает издание.
Как сообщал УНИАН, в начале июня PDVSA сообщила, что не может полностью выполнить свои контракты по поставке нефтепродуктов иностранным компаниям.
В сутки PDVSA должна поставлять клиентам 1,495 миллиарда баррелей, но ее мощностей хватает только на 694 миллиона баррелей/день.