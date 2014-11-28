Путин пытается доказать, что его устраивает дешевая нефть

"Это неизбежная реакция", - заявил он на встрече с гендиректором французского энергетического концерна Total Патриком Пуянне, передает Прайм.

"Мы здесь не видим ничего особенного", - заметил Путин.

В то же время, по его словам, решение ОПЕК в целом устраивает Россию.

Президент напомнил, что РФ принимала участие во встрече с представителями ОПЕК перед вчерашним заседанием организации. "И для нас с самого начала стало ясно, что после объявления ОПЕК о несокращении добычи (нефти) цены на это отреагируют, будут немножко понижены", - подчеркнул Путин.

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"Никто из крупных производителей энергоресурсов не настаивал на каких-то особых действиях по выравниванию цен, в том числе и мы", - резюмировал он.

Он также заявил, что непростая ситуация, сложившаяся в настоящее время в энергетике, не стала неожиданностью для РФ и концерна Total.

"Мы знаем, сегодня для нефтяной отрасли, вообще для энергетики непростые времена. Но я думаю, что никаких неожиданностей для нас и для вас не происходит", - сказал президент РФ.

В четверг вечером министр нефти Кувейта Али Салех аль-Омайр и министр по невозобновляемым природным ресурсам Эквадора Педро Мерисальде объявили, что ОПЕК не станет изменять квоты на добычу нефти, которые сейчас находятся на уровне 30 млн баррелей в сутки. Министр нефти Саудовской Аравии заявил, что "ОПЕК приняла великое решение и продемонстрировала великое единение".

Последний раз ОПЕК значительно сокращала добычу нефти в 2008 году.

Ранее УНИАН сообщал, что цена барреля нефти ОПЕК упала до $70,8.