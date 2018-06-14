Суд Швеции приостановил решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа - "Газпром"

Российский монополист заявил, что данное решение лишает «Нафтогаз», в том числе, оснований для ареста активов «Газпрома» за рубежом.

Российский газовый монополист «Газпром» заявил, что суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в споре по контракту о транзите газа через территорию Украины, согласно которому российский газовый гигант должен Украине 2,56 долл.

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Об этом говорится в пресс-релизе «Газпрома», текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«13 июня апелляционный суд округа Свеа (Швеция) удовлетворил ходатайство ПАО «Газпром» и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины», - говорится в сообщении.

Заявляется, что ходатайство было подано «Газпромом» 7 июня 2018 года в связи с обжалованием арбитражного решения по транзитному контракту и попытками «Нафтогаза» до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного исполнения этого решения в различных юрисдикциях.

«Вынесение приказа лишает НАК «Нафтогаз Украины», в том числе, оснований для попыток ареста активов «Газпрома» за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано «Газпромом» при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, по решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл. Также суд обязал российскую компанию поставлять до 5 млрд куб. м газа в год в 2018-2019 годах по ценам, соответствующим стоимости голубого топлива на европейских газовых хабах.

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу и вызвало временный дефицит газа в ГТС (2-3 марта). После того, как «газовый» кризис был успешно преодолен, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все принятые на себя обязательства по транзитным поставкам газа.

В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража. Каждый день (начиная с 28 февраля – даты принятия решения в арбитраже) просрочки платежа в пользу «Нафтогаза» приводит к начислению пени «Газпрому» в размере 0,5 млн долл.

В конце мая 2018 года, «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по взысканию уже начались в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересуемых украинскую сторону активов уже оказались акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».