Будет оспорено: «Нафтогаз» прокомментировал решение суда Швеции по Стокгольмскому арбитражу

Как заявили в компании, решение суда не приводит к отмене решений арбитража и не дает «Газпрому» возможности требовать у «Нафтогаза» возврата 2,1 млрд дол., уже зачтенных решением арбитража в качестве компенсации.

Решение Апелляционного суда округа Свеа (Швеция) о приостановлении процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа в ближайшее время будет оспорено «Нафтогазом», сообщила пресс-служба компании.

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«Решение было принято судом без вызова «Нафтогаза» и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены «Нафтогазом», если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства «Газпрома» и рассмотрении судом этого вопроса», - сказано в сообщении.

«Решение является временным. Компания в ближайшее время подаст суду свои развернутые пояснения и контрагрументы и ожидает, что, учтя их, суд отменит решение о приостановлении», - добавили в компании.

Отмечается, что решение означает, что дальнейшие действия «Нафтогаза» по процедуре взыскания 2,6 млрд дол. с «Газпрома» временно приостановлены. «Оно не приводит к отмене решений арбитража и не дает «Газпрому» возможности требовать у «Нафтогаза» возврата 2,1 млрд дол., уже зачтенных решением арбитра в качестве компенсации «Нафтогазу», - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, ранее российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, по решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл. Также суд обязал российскую компанию поставлять до 5 млрд куб. м газа в год в 2018-2019 годах по ценам, соответствующим стоимости голубого топлива на европейских газовых хабах.

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу и вызвало временный дефицит газа в ГТС (2-3 марта). После того, как «газовый» кризис был успешно преодолен, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все принятые на себя обязательства по транзитным поставкам газа. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

Каждый день (начиная с 28 февраля – даты принятия решения в арбитраже) просрочки платежа в пользу «Нафтогаза» приводит к начислению пени «Газпрому» в размере 0,5 млн долл. В конце мая 2018 года, «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по взысканию уже начались в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересуемых украинскую сторону активов уже оказались акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Сегодня «Газпром» заявил, что суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в споре о контракте о транзите газа через территорию Украины, согласно которому российский газовый гигант должен Украине 2,56 млрд. долл.