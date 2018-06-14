"Нафтогаз" об остановке решения Стокгольмского арбитража: арест активов "Газпрома" не отменяется
16:35, 14 июня 2018Энергетика
292 0
Решение Апелляционного суда Швеции о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража не приводит к автоматической отмене решений об аресте активов "Газпрома".
В "Нафтогазе" заявили, что арест активов "Газпрома" не отменяется / фото gk-press.if.ua
Решение Апелляционного суда округа Свеа (Швеция) о приостановлении процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа не приводит к автоматической отмене существующих решений в разных юрисдикциях, в результате которых были наложены аресты на активы Газпрома.
Читайте такжеБудет оспорено: "Нафтогаз" прокомментировал решение суда Швеции по Стокгольмскому арбитражу
Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".
"Оно не приводит к автоматической отмене существующих решений в разных юрисдикциях, в результате которых были наложены аресты на активы "Газпрома", - заявила пресс-служба компании.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter