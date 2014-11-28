У Яценюка обязали 152 предприятия покупать газ зимой только у «Нафтогаза»

Об этом свидетельствуют данные постановления правительства №647 от 26 ноября.

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Напомним, 12 ноября Кабмин обязал крупные предприятия незамедлительно начать закупать газ у «Нафтогаза», а не с 1 декабря 2014 года, как это было поручено правительством неделей ранее.

В список, в частности, включены азотные предприятия, которым в конце сентября правительство запретило покупать газ украинской добычи или из украинских газовых хранилищ.

Согласно документу, также данные обязательства распространяются на 11 теплогенерирующих компаний и 5 энергогенерирующих компаний.

В то же время, правительство отменило свои предыдущие постановления №596 и №599 от 7 и 12 ноября, которые обжаловали в суде частные газодобытчики.

При этом отмечалось, что закупка природного газа у других поставщиков запрещается.

10 ноября Кабинет министров Украины обязал крупные промышленные, энерго- и теплогенерирующие предприятия приобретать природный газ с декабря 2014 года по февраль 2015 года исключительно у государственного энергохолдинга НАК «Нафтогаз Украины».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.