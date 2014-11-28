Польша все еще недополучает газ из России

Об этом сообщила польская энергетическая компания PGNiG, передает Прайм.

PGNiG по-прежнему на пунктах приема на восточной границе не получает полные объемы газа, заказанного у российского поставщика в рамках действующего соглашения", - указывается в опубликованном на официальном сайте компании сообщении.

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При этом компания не приводит данные по недополученным объемам.

Вместе с тем PGNiG и оператор сети газопроводов республики Gaz-System отмечают стабильность поставок российского газа в страну. "Поставки газа с восточного направления в период с 14 по 28 ноября реализовывались на стабильном уровне, обеспечивающем безопасную работу системы передачи в Польше", - подчеркнули в пресс-службе.

"За минувшие две недели спрос на природный газ в среднем составлял около 46 млн кубометров в сутки. Система балансируется за счет импорта, внутренней добычи и подземных хранилищ", - отметили в польских компаниях.

В сентябре и октябре польская сторона также заявляла о недополучении заказанного объема газа. Тогда в "Газпроме" отмечали, что поставка газа осуществляется исходя из имеющихся в настоящий момент ресурсов для экспорта и продолжающейся закачки газа в ПХГ на территории РФ.