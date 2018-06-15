Акционеры "Укрнафты" переизбрали набсовет

Главой набсовета переизбран председатель "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Общее собрание акционеров крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта" 14 июня переизбрали членов наблюдательного совета, куда вошли представители Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" и миноритарных акционеров компании.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров компании 14 июня 2018 года.

Таким образом, полномочия продлены для Андрея Коболева, Сергея Коновца, Юрия Витренко, Константина Пожидаева, Ярослава Теклюка, Полины Загнитко, Владимира Емцева, Максима Юхименко, Владислава Лазоренко, Уриэла Цви Лейбер (Uriel Tzvi Laber) и Марии Питты (Maria Pitta).

Срок полномочий членов наблюдательного совет 3 года с момента избрания.

Главой набсовета переизбран Андрей Коболев.

Как сообщал УНИАН, "Укрнафта" по итогам 2017 года получила 444 миллионов гривень чистой прибыли, тогда как 2016 год компания закончила с убытком в размере 8,739 миллиарда гривень. В прошлом году компания уплатила 10,2 миллиарда гривень налогов, что превышает показатель 2016 года, когда компания уплатила 8,1 миллиарда гривень. В целом на уплату налогов компания направила 52% собственного денежного потока.

Справка УНИАН. "Укрнафта" – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.