Южно-Украинская АЭС отключила от сети второй энергоблок

Энергоблок отключен от энергосети для выполнения ревизии подшипника и балансировки турбоагрегата

Южно-Украинская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", отключила от сети энергоблок №2 для выполнения ревизии подшипника №12 и балансировки турбоагрегата, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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"14 июня 2018 года в 18:02, согласно поданной заявке, энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для выполнения ревизии подшипника №12 и балансировки турбоагрегата. Запланированные работы планируется завершить до конца суток 20 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно предварительной оценке по международной шкале INES событие классифицируется: "ниже шкалы/уровень 0".

"Оборудование первого энергоблока ЮУАЭС работает в заданном режиме. На третьем энергоблоке продолжается планово-предупредительный ремонт", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).