ЕС назвал дату переговоров о транзите газа через Украину
Трехсторонние переговоры между Евросоюзом, Украиной и Кремлем о транзите газа через территорию Украины намечены на начало июля.
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Об этом сообщил в Twitter зампред Еврокомиссии Марош Шефчович.
"Время - драгоценный товар", - мотивировал назначение даты саммита чиновник и отметил, что переговоры будут сложными.
О желании провести переговоры руководство ЕС заявляло в марте, после того как российский монополист "Газпром" в одностороннем порядке разорвал все контракты с "Нафтогазом", отреагировав на победу Украины в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку газа из РФ.
Time is a precious commodity. I hope to start working with #Russia & #Ukraine on the trilateral gas agenda in early July. Complex negotiations ahead. https://t.co/Dr1HBAjfeS— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) 14 червня 2018 р.