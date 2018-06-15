ЕС назвал дату переговоров о транзите газа через Украину

10:08, 15 июня 2018
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщил в Twitter зампред Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Время - драгоценный товар", - мотивировал назначение даты саммита чиновник и отметил, что переговоры будут сложными.

О желании провести переговоры руководство ЕС заявляло в марте, после того как российский монополист "Газпром" в одностороннем порядке разорвал все контракты с "Нафтогазом", отреагировав на победу Украины в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку газа из РФ.

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Теги: #транзит российского газа