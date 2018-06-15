ЕС назвал дату переговоров о транзите газа через Украину

О желании провести переговоры руководство ЕС заявляло в марте, после того как российский монополист "Газпром" в одностороннем порядке разорвал все контракты с "Нафтогазом".

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