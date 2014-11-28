Цена нефти марки Brent остановилась на отметке ниже $73

К 14.00 фьючерсы на Brent подорожали на $0,07 до $72,65 за баррель, а фьючерсы на WTI подешевели на $4,84 до $68,85, пишет Reuters.

В четверг цена Brent упала на $5,17, с начала ноября этот эталон подешевел на 15 процентов и завершит месяц сильнейшим спадом с ноября 2008 года.

Лидер Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Саудовская Аравия на совещании в четверг воспрепятствовала попыткам более бедных участников группы ограничить добычу сырья в надежде поддержать падающие цены. Таким образом, картель отказался от попыток повлиять на рынок, говорится в отчете банка Societe Generale.

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"Вместо этого сам рынок - иными словами, цены - станет механизмом стабилизации рынка. Невозможно переоценить значимость этой перемены для рынка нефти", - говорится в отчете.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин сказал, что к концу первого полугодия будущего года нефть может подешеветь до $60 или ниже, и что если цены останутся низкими, у России есть возможность снизить добычу на 200 - 300 тысяч баррелей в сутки.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сказал после объявления решения ОПЕК, что его страна продолжит призывать к сокращению добычи, пока цены не вернутся к $100 за баррель.

Ранее УНИАН сообщал, что министр нефти Кувейта объяснил, почему ОПЕК решила не сокращать добычу.