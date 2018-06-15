Дерибан 10 миллиардов: депутаты придумали, как сохранить барыши от "зеленых" тарифов

Парламентарии предлагают сохранить до 2020 года существующие в Украине тарифы так называемой "зеленой" электроэнергетики, которые является самыми высокими в Европе.

Группа народных депутатов, которые зарабатывают на высоких тарифах так называемой "зеленой" электроэнергетики, предлагают сохранить по меньшей мере до 2020 года существующие в Украине тарифы являются самыми высокими в Европе. Также предлагается отсрочить внедрение тарифных аукционов.

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Об этом сообщают "Наши деньги" со ссылкой на законопроект №8449, зарегистрирован в Верховной Раде 7 июня.

Законопроектом предлагается, чтобы существующие "зеленые" тарифы действовали вплоть до 2020 года и только тогда начали работать тарифные аукционы, по результатам которых право строить станцию и продавать электроэнергию должен тот, кто предложил самый низкий тариф.

Таким образом на этот период будут сохранены существующие в Украине тарифы на "зеленую", по данным "Bloomberg" сейчас являются самыми высокими на континенте. Киловатт-час стоит 15 евроцентов (в Украине "зеленые" тарифы привязані к курсу евро), тогда как в большинстве стран на континенте цена не превышает 8,6 евроцентов.

Кроме того, законопроектом предлагается, что такие тарифные аукционы будут вводиться только для солнечных станций более 10 мВт и для ветростанций свыше 20 мВт. Для всех других объектов меньшей мощности будут и в дальнейшем действовать "зеленые" тарифы. Эта лазейка позволит крупным производителям сохранить свои тарифы путем разбития своих станций на так называемые очереди. Например, введение крупной солнечной электростанции общей мощностью 100 мегаватт можно разбить на 10 отдельных блоков, которые будут вводиться в действие постепенно, по одному за месяц, и формально они будут представлять собой отдельные объекты. Хотя в натуре это после полного запуска всех блоков будет представлять собой одну СЭС. Однако для каждой из них по мере запуска можно будет получить высокий тариф, поскольку мощность каждого отдельного блока не будет выше прописанных в законопроекте 10 МВт.

Законопроект зарегистрирован группой депутатов, среди которых, по данным движения "Честно", есть депутаты, у которых родственники и помощники являются владельцами бизнесов, зарабатывающих на "зеленом" тарифе. Так, соавторами законопроекта являются председатель комитета ТЭК Александр Домбровский и ряд причастных нардепов – Дубневич, Ливик, Чижмарь, Ефимов.

Сын депутата Богдана Дубневича (БПП) Павел является владельцем солнечной электростанции.

Екатерина Чижмарь, жена депутата Юрия Чижмаря (РП Ляшко), является владельцем солнечной станции ООО "Акванова Девелопмент" и гидростанции ООО "Акванова Гидроресурс" (вместе с бизнесменом Игорем Тинним) – обе работают на "зеленом" тарифе. Игорь Тынный также является совладельцем миниГЭС вместе с Юлией Левочкиной, депутатом с Оппоблоку.

Народный депутат Александр Ливик (БПП) до избрания работал заместителем председателя правления ОАО "Зеленый Гай", которое получает "зеленый" тариф.

Александр Домбровский (БПП) был руководителем ЧАО "Орель-лидер", биогазовой станции "Мироновского хлебопродукта" Юрия Косюка. ЧАО "Орель-лидер" работает на "зеленом" тарифе. Три помощника Александра Домбровского (Житник, Никиторович, Подлесный) также имеют пять фирм с зеленым тарифом.

Также помощником Александра Домбровского является Юрий Власенко, который является членом дирекции ПАО "Донбассэнерго". Эту компанию СМИ относят к сфере влияния семьи Януковича, однако в этом году в наблюдательный совет компании вошел Андрей Сергиенко, официальный помощник нардепа Максима Ефимова(БПП).

Еще одна помощница нардепа Ефимова Людмила Ульященко является владельцем ООО "ВПП", которое работает на "зеленом" тарифе. Сам Ефимов является владельцем фирм ПАО "Старокраматорский машиностроительный завод" и ООО "Фурлендер Виндтехнолоджи". Эти фирмы производят оборудование, так называемую "местную составляющую", за которую можно получить прибавку до зеленого тарифа в размере 5%-10%.

Данным законопроектом предлагается увеличение такой надбавки до 15% от "зеленого тарифа", если "местная составляющая" (произведенное в Украине оборудование) составляет более 70%.

"Зеленые" тарифы являются составной частью общей цены электроэнергии и оплачиваются за счет тарифов на электроэнергию для потребителей (население и промышленность). "Зеленые" тарифы были одной из причин повышения тарифов на электроэнергию для населения в 2015 году.

"Зеленые" тарифы были введены в Украине в 2009 году, их особенностью является то, что они в несколько раз выше обычных тарифов и зафиксированы в евро. Введение этих "зеленых" тарифов связывали с братьями Клюевыми, которые первыми построили ряд крупных солнечных станций на юге Украины.

В апреле компания ДТЭК Рината Ахметова начала строительство солнечной станции в Днепропетровской области мощностью 200 мВт, является крупнейшей станцией в Украине и войдет в тройку крупнейших в Европе. В целом ДТЭК заявлял о планах построить 1 000 мВт солнечных станций. Также ДТЭКу принадлежит крупнейшая в Украине ветростанция – Ботиевская ВЭС мощностью 200 мВт.

В целом в Украине "зеленые" электростанции (ветровые, солнечные, и т. п) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако она стоит на рынке 8% всех средств, или около 10 миллиардов гривень по самым высоким в Европе тарифам.