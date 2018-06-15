Кредиты "Нафтогаза" для покупки "голубого топлива" застрахует американская OPIC

12:09, 15 июня 2018
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

Совет директоров корпорации зарубежных частных инвестиций США (OPIC) 14 июня одобрил страхования кредитов на 250 миллионов долларов (плюс проценты) для Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" под закупку газа в летний период.

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Ранее на сайте OPIC сообщалось, что кредиты общей суммой до 270 миллионов долларов будут привлечены "Нафтогазом" у Goldman Sachs и других международных финансовых учреждений.

Как сообщал УНИАН, Украина отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома" в конце ноября 2015 года. В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 миллиарда кубометров газа только из ЕС, в 2017 году – 13,9 миллиарда кубометров. Общая стоимость импортного газа в прошлом году составила 3,228 миллиарда долларов.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Теги: #Нафтогаз#закупка газа