Кредиты "Нафтогаза" для покупки "голубого топлива" застрахует американская OPIC

Ожидается, что что кредиты общей суммой до 270 миллионов долларов будут привлечены "Нафтогазом" у Goldman Sachs и других международных финансовых учреждений.

Совет директоров корпорации зарубежных частных инвестиций США (OPIC) 14 июня одобрил страхования кредитов на 250 миллионов долларов (плюс проценты) для Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" под закупку газа в летний период.

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Ранее на сайте OPIC сообщалось, что кредиты общей суммой до 270 миллионов долларов будут привлечены "Нафтогазом" у Goldman Sachs и других международных финансовых учреждений.

Как сообщал УНИАН, Украина отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома" в конце ноября 2015 года. В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 миллиарда кубометров газа только из ЕС, в 2017 году – 13,9 миллиарда кубометров. Общая стоимость импортного газа в прошлом году составила 3,228 миллиарда долларов.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.