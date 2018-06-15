Украина за четыре года сократила потребление газа на 5 миллиардов кубов - Рева

Глава Минсоцполитики напомнил, что Кабмин принял новое положение о субсидиях, которое усилило адресность предоставления помощи.

Потребление газа за последние четыре года сократилось на 5 миллиардов кубометров в год.

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Согласно сообщению пресс-службы Министерства социальной политики, об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева на встрече с представителями Всемирного банка.

"Социальные нормативы постепенно приближаются к нормам фактического потребления, - сказал Рева. - За последние четыре года потребление газа сократилось на 5 миллиардов кубических метров в год. Это очень большая цифра, которая опровергает утверждение, что система субсидий не побуждает людей к экономии".

Рева напомнил, что правительство приняло новое положение о субсидиях, которое усилило адресность предоставления помощи.

"Это постановление уже два месяца активно обсуждается как обществом, так и экспертной средой, - отметил министр. - Мы приняли полностью новую редакцию положения о субсидиях. Предыдущее было разработано еще в 1995 году. И все эти 23 года только вносились-накапливались изменения в это положение. Теперь это - целевой документ и он отражает изменения законодательства за все эти годы ".

По словам министра, современное положение предусматривает новый подход к вычислению доходов граждан, претендующих на субсидии, и при предоставлении субсидий учитывается имущественное положение, также внесены изменения в размер социальных нормативов потребления газа.

Как сообщал УНИАН, в августе 2017 года Кабмин снизил нормы потребления газа для бытовых потребителей, у которых нет счетчиков.

В соответствии с этим решением, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма была снижена с 4,4 до 3,3 кубометра на одного человека в месяц. При отсутствии горячего водоснабжения и газового водонагревателя норматив был снижен с 7,1 до 5,4 кубометра, а при наличии газового водонагревателя – с 14 до 10,5 кубометра.

В конце апреля 2018 года Кабмин принял решение о внесении изменений в программу предоставления субсидий за жилищно-коммунальные услуги. В правительстве заявили, что цель нововведений – предотвращение случаев злоупотреблений и назначения государственной помощи людям, скрывающим свои доходы.

Своим решением Кабмин ввел новые критерии для предоставления помощи от государства. В частности, если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее 5 лет (кроме мопеда и авто, предоставленного органом соцзащиты), субсидию не будут назначать.

Также необходимо указывать в декларациях доходы от аренды имущества, например, от сдачи в аренду квартиры. С 1 мая 2018 года субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома – 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей.

Безработным необходимо будет встать на учет в центр занятости, в противном случае людям трудоспособного возраста, претендующим на субсидию, органы соцзащиты автоматом будут считать доход в три прожиточных минимума - 5286 гривень.