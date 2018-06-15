Суд отменил решение о взыскании с "Укртрансгаза" 300 миллионов гривень

В компании отмечают, что этого удалось достичь благодаря активной позиции Генпрокуратуры.

Верховный Суд отменил решения хозяйственных судов о взыскании с АО "Укртрансгаз" 302,1 миллиона гривен в пользу ООО "Турботрейд" и ООО "Турболинкс".

Читайте также"Укртрансгаз" заключил 40 контрактов на хранение газа в режиме таможенного склада

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

"Верховный Суд Украины на своих заседаниях 5 и 6 июня текущего года отменил решения хозяйственных судов о взыскании с АО "Укртрансгаз" на общую сумму 302,1 миллиона гривень в пользу ООО "Турботрейд" и ООО "Турболинкс" за фиктивные поставки оборудования и запасных частей и фиктивное предоставление услуг по ремонту газоперекачивающих агрегатов соответственно", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что такого результата удалось достичь благодаря активной позиции руководства Генеральной прокуратуры Украины. Именно благодаря действиям ГПУ Верховный суд направил дело на новое рассмотрение в хозяйственный суд Киевской области.

По данным прокуратуры, "Турботрейд" и "Турболинкс", которые длительное время безосновательно пытаются взыскать средства с "Укртрансгаза" за якобы поставленный товар и якобы предоставленные услуги, зарегистрированные на подставных лиц, деятельность которых связывают с окружением бывшего руководства государства.