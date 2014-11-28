Цены на газ для промышленности увеличили почти на 16%

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии, соответствующее решение регулятор принял на заседании в пятницу.

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Указанный тариф будет действовать с декабря для учреждений, финансируемых из государственного и местного бюджетов, а также для промышленности.

Напомним, в октябре газ для промпотребителей и госучреждений подорожал на 4,6%.

26 ноября Кабинет министров Украины обязал 152 предприятия, 11 теплогенерирующих компаний и 5 энергогенерирующих компаний покупать природный газ с декабря 2014 года по февраль 2015 года исключительно у государственного энергохолдинга НАК «Нафтогаз Украины».