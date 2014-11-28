Цены на газ для промышленности увеличили почти на 16%
19:31, 28 ноября 2014Энергетика
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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), повысила предельный тариф на газ для промпотребителей и бюджетных учреждений на 15,7% - до 5 900 грн/тыс. куб. м.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии, соответствующее решение регулятор принял на заседании в пятницу.
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Указанный тариф будет действовать с декабря для учреждений, финансируемых из государственного и местного бюджетов, а также для промышленности.
Напомним, в октябре газ для промпотребителей и госучреждений подорожал на 4,6%.
26 ноября Кабинет министров Украины обязал 152 предприятия, 11 теплогенерирующих компаний и 5 энергогенерирующих компаний покупать природный газ с декабря 2014 года по февраль 2015 года исключительно у государственного энергохолдинга НАК «Нафтогаз Украины».
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