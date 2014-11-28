Два облэнерго Ахметова возьмут у госбанка кредиты на 640 млн гривень

Об этом говорится в сообщениях компаний на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщениям, две энергокомпании планируют привлечь по 320 млн грн кредита у «Ощадбанка» под 23% годовых сроком на три года.

Конечный срок подписания договора энергокомпаний с банком – 25 декабря текущего года.

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Также сообщается, что в тендере принимал «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, принадлежит группе СКМ Ахметова), который проиграл торги, предложив более высокую ставку по кредитам – 25%.

Как сообщал УНИАН, в середине сентября «ДТЭК Днепроэнерго» заключило договор с государственным «Ощадбанком» на привлечение 500 млн грн кредитных средств сроком на 1 год.

Также сообщалось, что энергогенерирующие компании «Западэнерго», «Востокэнерго» и «Днепроэнерго», входящие в холдинг ДТЭК Рината Ахметова, объявили тендеры на привлечение кредитных средств сроком на 3 года общей суммой 1,280 млрд грн.

Справка УНИАН. ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.

«ДТЭК Днепроэнерго» - один из ведущих производителей электроэнергии и тепла в Украине. В составе компании находятся три ТЭС в Запорожской и Днепропетровской областях с установленной мощностью – 8 185 МВт. Доля ДТЭК в уставном капитале компании составляет 72,9%.

«ДТЭК Западэнерго» имеет в своем составе три ТЭС во Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Установленная мощность электростанций компании – 4 707 МВт. Доля ДТЭК совместно с аффилированными компаниями в уставном капитале составляет 70,91%.