Цена нефти марки Brent упала ниже психологической отметки в $70

Это следует из данных интерконтинентальной биржи, передает Прайм.

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Ранее УНИАН сообщал, что цена нефти марки Brent остановилась на отметке ниже $73.

В четверг вечером министр нефти Кувейта Али Салех аль-Омайр и министр по невозобновляемым природным ресурсам Эквадора Педро Мерисальде объявили, что ОПЕК не станет изменять квоты на добычу нефти, которые сейчас находятся на уровне 30 млн баррелей в сутки. Министр нефти Саудовской Аравии заявил, что "ОПЕК приняла великое решение и продемонстрировала великое единение".

Последний раз ОПЕК значительно сокращала добычу нефти в 2008 году.

Справка УНИАН: Организация стран-экспортеров нефти - ОПЕК - объединяет ряд стран, экономика которых зависит от продажи углеводородов за рубеж. На долю ОПЕК приходится около 40% мировой добычи нефти. Действующая квота на добычу нефти была установлена в декабре 2011 года.