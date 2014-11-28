Цена нефти марки Brent упала ниже психологической отметки в $70
Нефть марки Brent упала на 3,7 проц до 69,9 доллара за барель, впервые с мая 2010 года.
Это следует из данных интерконтинентальной биржи, передает Прайм.
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Ранее УНИАН сообщал, что цена нефти марки Brent остановилась на отметке ниже $73.
В четверг вечером министр нефти Кувейта Али Салех аль-Омайр и министр по невозобновляемым природным ресурсам Эквадора Педро Мерисальде объявили, что ОПЕК не станет изменять квоты на добычу нефти, которые сейчас находятся на уровне 30 млн баррелей в сутки. Министр нефти Саудовской Аравии заявил, что "ОПЕК приняла великое решение и продемонстрировала великое единение".
Последний раз ОПЕК значительно сокращала добычу нефти в 2008 году.
Справка УНИАН: Организация стран-экспортеров нефти - ОПЕК - объединяет ряд стран, экономика которых зависит от продажи углеводородов за рубеж. На долю ОПЕК приходится около 40% мировой добычи нефти. Действующая квота на добычу нефти была установлена в декабре 2011 года.