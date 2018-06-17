В оккупированном Крыму возникли проблемы с горючим
17:02, 17 июня 2018Энергетика
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При этом топливо могут получить только по талонам водители маршруток и такси.
В Керчи жалуются на отсутствие газа на автозаправочных станциях / фото УНИАН
Жители оккупированной Россией Керчи (Крым) жалуются на отсутствие газа на автозаправочных станциях.
Об этом свидетельствует сообщение Twitter-аккаунта RoksolanaToday&Крым, который опубликовал скриншот с жалобами крымчанки.
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Так, жительница Керчи сообщила, что только на одной заправке города есть газ. При этом топливо там могут получить только по талонам водители маршруток и такси.
"Керчь. Газа на заправках нет. Потому что вы в большой нефте-газовой стране живете. Все логично", – отмечается в ироничном сообщении в Twitter.
Керчь— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) June 17, 2018
Газа на заправках нет
Потому что вы в великой нефте-газовой стране живете
Все логично pic.twitter.com/hkS8vkTRlt
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