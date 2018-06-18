Польша требует скорее изменить газовую директиву ЕС, чтобы усложнить строительство "Северного потока-2"

После внесения изменений все трубопроводы, которые пролегают по морским путям, будут подлежать законодательству ЕС.

Варшава требует ускорить работу над изменениями в газовой директиве ЕС, которые усложняют строение газопровода "Северный поток-2". Согласно новому документу, все газопроводы, также импортные, которые пролегают по морским путям, будут подлежать євросоюзному законодательству.

Как передает Польское радио, об этом рассказал вице-министр энергии Польши Михал Куртыка. По его словам, в конце июня изменениями в газовой директиве должны заняться послы ЕС. "Это венец тяжелой, кропотливой и многомесячной работы польских дипломатов", - отметил вице-министр.

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По его словам, Болгария, которая руководила работой ЕС в первом полугодии, тормозила темп работы над документом. В ноябре прошлого года Европейская комиссия предложила изменения в газовой директиве ЕС. Болгария ограничилась встречами экспертов и не перенесла голосование на уровне послов и министров.

Начиная с 1 июля президентство в ЕС будет выполнять Австрия. По словам Михала Куртики, от австрийского президентства Польша ожидает объективизма, а не защиты собственных интересов: "Страна-президент должна вести себя нейтрально. Мы будем напоминать, что управление трудами ЕС должно быть транспарентным и вызывать доверие", - подчеркнул Куртыка.

Как сообщал УНИАН, ранее в "Нафтогазе" заявили, что "Северный поток-2" убьет конкуренцию на европейском рынке под действием газового шантажа "Газпрома".