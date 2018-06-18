Цены на нефть начали неделю со снижения

Brent подешевел до $72,88 за баррель, WTI - до $63,73 за баррель.

По данным торгов, по состоянию на 8:51 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,76%, до 72,88 доллара за баррель, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,73%, до 63,73 доллара за баррель.

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Об этом сообщает Росбалт.

Как отмечает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, в минувшую пятницу на рынке нефти царила паника, а котировки черного золота существенно обвалились. В центре внимания "медведей", по его словам, была предстоящая в конце начавшейся недели встреча в Вене в формате ОПЕК+. Тема встречи - увеличение объемов добычи участников соглашения после их предыдущего снижения на 1,8 миллиона баррелей в сутки.

"На рынке активно обсуждалась цифра прироста добычи на 1 миллион баррелей в сутки. Торги в пятницу стартовали с отметки 75,7 доллара за бочку, и с началом европейских торгов уверенно пошли вниз, а после 15:00 просто свалились в штопор", - напомнил эксперт.

В результате цена пробила важные уровни поддержки на отметках 75,1 доллара и 73,8 доллара. К концу дня ее остановил лишь уровень 73 доллара за баррель, который соответствовал внутридневному минимум торгов за 8 мая. Под занавес торговой недели масла в огонь подлила статистика нефтесервисной компании Baker Hughes, которая показала минимальный, на одну единицу, но все-таки прирост активных нефтяных платформ в США до 863 штук.