Южно-Украинская АЭС подключила к сети второй энергоблок

Энергоблок подключен к сети после выполнения ревизии подшипника №12 и балансировки турбоагрегата.

Южно-Украинская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подключила к сети второй энергоблок после выполнения ревизии подшипника №12 и балансировки турбоагрегата, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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"18 июня 2018 года в 06:04 энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после выполнения ревизии подшипника №12 и балансировки турбоагрегата", - говорится в сообщении компании.

Также сообщается, что оборудование первого энергоблока ЮУАЭС работает в заданном режиме, а на третьем энергоблоке продолжается планово-предупредительный ремонт.

Отмечается, что радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Как сообщал УНИАН, 14 июня 2018 года в 18:02, согласно поданной заявке, энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС был отключен от энергосети для выполнения ревизии подшипника №12 и балансировки турбоагрегата.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).