"Нафтогаз" обратился в суд Швеции: Мы заставим "Газпром" заплатить долг

Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что "Газпром" заплатит долг в полном объеме и возместит все связанные с этим расходы.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" направила представление в апелляционный суд округа Свеа (Швеция), который по ходатайству российского "Газпрома" принял решение о приостановлении процедуры принудительного взыскания долга в 2,6 миллиарда долларов с российской компании в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Сегодня мы сделали представление в апелляционный суд в Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража. В отличие от арбитража, правила которого запрещают публичность, представление в апелляционный суд является, как правило, публичным. Поэтому все желающие могут его прочитать - там есть много чего интересного!", - написал Витренко.

Он также подчеркнул, что "Газпром" заплатит долг в полном объеме и возместит все связанные с этим расходы.

"Газпром" нечестным путем пытается не выплачивать этот долг. Пока он только достиг приостановления принудительного взыскания. Мы будем добиваться наказания "Газпрома" за такие нечестные действия. Мы заставим "Газпром" заплатить долг в полном объеме и возместить все связанные с этим расходы", - написал Витренко.

Как сообщал УНИАН, ранее российский монополист "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом"в Стокгольмском арбитраже, по решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. Также суд обязал российскую компанию поставлять до 5 миллиардов кубометров газа в год в 2018-2019 годах по ценам, соответствующим стоимости голубого топлива на европейских газовых хабах.

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу и вызвало временный дефицит газа в ГТС (2-3 марта).

В 20-х числах марта "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

Каждый день (начиная с 28 февраля – даты принятия решения в арбитраже) просрочки платежа в пользу "Нафтогаза" приводит к начислению пени "Газпрому" в размере 0,5 миллиона долларов. В конце мая "Нафтогаз Украины" начал процесс принудительного взыскания с "Газпрома" долга в 2,6 миллиарда долларов в зарубежных судах. Процессы по взысканию уже начались в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересуемых украинскую сторону активов уже оказались акции компаний-операторов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

В середине июня "Газпром" заявил, что суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в споре о контракте на транзит газа через территорию Украины, согласно которому российский газовый гигант должен Украине 2,56 миллиарда долларов.

В свою очередь в "Нафтогазе" сообщили, что решение было принято судом без вызова "Нафтогаза" и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены "Нафтогазом", если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства "Газпрома" и рассмотрении судом этого вопроса. "Нафтогаз" в ближайшее время подаст суду свои развернутые пояснения и контраргументы и ожидает, что, учтя их, суд отменит решение о приостановлении. Также в "Нафтогазе" отметили, что решение суда не приводит к отмене решений арбитража и не дает "Газпрому" возможности требовать у "Нафтогаза" возврата 2,1 миллиарда долларов, уже зачтенных решением арбитража в качестве компенсации.