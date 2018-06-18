Сотрудники «Нафтогаза» уже получили $21 миллион премий за победу над «Газпромом»

Премии получили порядка 40 человек, которые работали над соответствующим арбитражным процессом.

Сотрудники Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» уже получили первую часть премии на сумму 20,7 млн долл. в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским газовым монополистом «Газпромом» по транзитному контракту.

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Об этом в интервью НВ рассказал коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«21 миллион долларов, там немного меньше. Это та сумма, которая была уже уплачена в качестве премий. А остальная часть премии, приблизительно 25 миллионов долларов, она будет уплачена только после того, как будут получены деньги от «Газпрома», – сказал Витренко.

Он также сообщил, что премии получили порядка 40 человек, которые работали над соответствующим арбитражным процессом.

«В результате этого процесса команда «Нафтогаза» заработала для Украины очень много денег. Это 4,6 миллиардов долларов только по решению по транзиту. То есть, это был тяжелый и добросовестный труд. И из этих 4,6 миллиардов долларов «Нафтогаз» уже получил финансовый результат в размере 2,1 миллиарда долларов. Как мы все понимаем, это очень много денег для «Нафтогаза», но не только для «Нафтогаза», а и для всей Украины. 2,1 миллиарда долларов – это приблизительно 2% ВВП», – отметил Витренко.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет «Нафтогаза» принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл. в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого «Газпром» должен выплатить украинской компании 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

Сумма премии была разделена на две части. В мае этого года должна была быть выплачена первая часть премий на сумму 20,7 млн долл. Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности «Нафтогаза» за 2017 год.

Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с «Газпрома» остатка выигрыша (2,6 млрд долл.).

В начале июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не поддерживает выделение таких высоких премий в нынешнее время, и обратился в наблюдательный совет «Нафтогаза» с предложением пересмотреть решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл.

В середине июня «Газпром» заявил, что суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в споре о контракте на транзит газа.

В свою очередь в «Нафтогазе» сообщили, что решение было принято судом без вызова «Нафтогаза» и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены «Нафтогазом», если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства «Газпрома» и рассмотрении судом этого вопроса.

В «Нафтогазе» отметили, что решение суда не приводит к отмене решений арбитража и не дает «Газпрому» возможности требовать у «Нафтогаза» возврата 2,1 млрд дол., уже зачтенных решением арбитража в качестве компенсации.

18 июня «Нафтогаз» направил представление в апелляционный суд округа Свеа с целью разблокировать процедуру принудительного взыскания долга в 2,6 млрд долл. с российской компании в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража.