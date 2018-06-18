У Путина ответили на заявление Порошенко о создании группы для остановки "Северного потока-2"

В Кремле назвали инициативу Украины касательно остановки «Северного потока -2» нарушением принципов и норм свободной конкуренции.

В Кремле назвали инициативу Украины о создании в Европейском Союзе группы, которая должна остановить строительство газопровода «Северный поток – 2», нарушением принципов и норм свободной конкуренции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко касательно соответствующей инициативы.

«Мы знаем, что некоторые страны выражают свое несогласие. Но это проект исключительно коммерческий, он не имеет политической подоплеки, и каким-то образом противодействовать реализации этого проекта было бы нарушением принципов и норм свободной конкуренции», - сказал Песков.

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При этом он подчеркнул, что в проекте принимают участие европейские компании.

Напомним, в заметке на онлайн-платформе Medium президент Порошенко сообщил, что Украина создает группу в Евросоюзе, задача которой остановить строительство газопровода «Северный поток – 2». «Северный поток-2» – это абсолютно политиканский проект, который направлен против Украины, который не имеет никакой экономической составляющей, который пытается забрать из Украины бюджет, равняющийся почти 3 млрд долларов. Однако я убежден, что совместными, объединенными усилиями мы сможем его остановить", - отметил Порошенко и добавил: "Именно поэтому мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить «Северный поток – 2». Именно поэтому мы активно ведем переговоры с Германией. Приглашаем их создавать международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины".